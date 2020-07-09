«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию пресс-конференции турнира UFC 251

11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 251. На турнире пройдёт сразу три титульных боя. В главном бою турнира чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман будет защищать титул в поединке с Хорхе Мавидалем. Изначально соперником Усмана должен был стать Гилберт Бёрнс, но тест Бёрнса на коронавирус оказался положительным и на коротком уведомлении на поединок согласился Масвидаль.
В соглавном бою встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй.
В третьем по значимости поединке турнира россиянин Пётр Ян поборется за титул чемпиона лиги с экс-чемпионом промоушена Жозе Алду.
«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию пресс-конференции турнира. Посмотреть пресс-конференцию можно по ссылке:
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