Боец UFC Майк Перри ударил пожилого мужчину в ресторане

28-летний американский боец Майк Перри, выступающий в полусреднем весе в UFC, стал участником громкого скандала, сообщает MMA Fighting.

Находясь в одном из ресторанов Техаса (США), спортсмен вступил в словесный конфликт с одним из пожилых мужчин, а неизвестная женщина пыталась вывести его из ресторана. Перри крикнул человеку: «Я выбью твою старую задницу», прежде чем нанести удар, который, казалось, сбил его оппонента с ног. Слышно, как вскрикивают посетители бара и вмешивается охрана, когда Перри уже сидит на скамейке.

Видео доступно на «Чемпионате».

Полиция штата Техас подтвердила MMA Fighting личность мужчины, имя которого совпадает с полным именем Перри — Майкл Джозеф Перри — и дата схожа к предполагаемым нападением 7 июля в том же месте, где проживает подруга Перри, Латори Гонсалес, и где боец UFC готовился к своему последнему бою.



Перри прокомментировал ситуацию в «Твиттере», написав: «Без комментариев», когда видео уже стало вирусным.



По данным полиции, в предполагаемом нападении было трое пострадавших. Перри был допрошен на месте происшествия, но не арестован. Обвинение, указанное в записи Перри, было нападением класса А, то есть проступком. Перри должен будет явиться в суд и может быть оштрафован на $ 500.

Мужчина, которого Перри якобы избил, был доставлен в больницу. Свидетели указали, что боец пил мохито и ударил потерпевшего после того, как его попросили покинуть ресторан. Предполагаемое нападение — не первый раз, когда Перри был пойман, сражаясь вне клетки. Ранее он опубликовал видео, в котором показано, как после ссоры нокаутировал мужчину возле другого бара.



Перри в последний раз видели в восьмиугольнике UFC на ESPN 12, где он победил Микки Галла. Всего в MMA на его счету 14 побед и 6 поражений.