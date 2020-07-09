Харитонов: А. Емельяненко — балабол. Несёт про меня всякую пургу

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов нелестно отозвался о другом бойце MMA Александре Емельяненко. Напомним, ранее Емельяненко и Харитонов не раз обменивались резкими репликами, после того как в 2006 году провели поединок, завершившийся победой Александра.
«Мы всё скажем на ринге. Говорить с ним мне не о чем. Если бы он мне что-то сказал, я бы ответил: «Саша, ты за языком своим следи». Нести всё подряд — не достойно настоящего спортсмена. Хотя ему, наверное, было бы наплевать и по барабану. Для меня моя честь и достоинство намного выше всего. Когда он несёт всякую пургу про меня, распускает всякие слухи необоснованные, то меня это задевает.
Я открыто скажу, что Александр — балабол. Не собираюсь жать ему руку. Я смогу с ним помириться только тогда, когда он извинится и скажет, что придумал всё, что про меня несёт. Только так мы сможем замять и забыть наш конфликт», — цитирует Харитонова «Спорт-экспресс».
Вчера, 8 июля, Харитонов в видеообращении заверил, что журналисты неверно интерпретировали его слова о главе Чеченской Республики Рамзане Кадырове и что он его уважает, а конфликт с Емельяненко, по его словам, будет улажен в ринге. После этого Александр объявил, что принял вызов Сергея.
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