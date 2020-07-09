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Волкановски дал прогноз на бой Ян — Алду

Волкановски дал прогноз на бой Ян — Алду
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски рассказал об ожиданиях от титульного поединка с участием россиянина Петра Яна и бразильца Жозе Алду, которые оспорят пояс в легчайшем весе, ставший вакантным после ухода из спорта Генри Сехудо. По мнению Волкановски, россиянин одержит победу над соперником.

«Это будет конкурентный бой. Я бы сосредоточил внимание на технике бойцов.

Я знаю Петра Яна и его стиль. Он постоянно прессингует. Мне кажется, Алду будет сложно выстоять под таким давлением. Считаю, поначалу бой будет равным, но за счёт темпа Ян возьмёт поединок под свой контроль в поздних раундах», — сказал он в интервью, опубликованном в официальном «твиттере» RTSportNews.

Вся актуальная информация о «Бойцовском острове» — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Также посмотрите видео, посвящённое главным событиям в карьере Петра Яна.

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