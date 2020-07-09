Александр Волкановски высказался о возможном бое с Забитом Магомедшариповым

Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски заявил, что готов провести бой за пояс с россиянином Забитом Магомедшариповым, если тот получит статус главного претендента.

«Давно слежу за Забитом. Вокруг него, очевидно, тоже очень много хайпа. Но ещё до появления всей этой шумихи было видно, что он умелый боец, всесторонне развитый. И мне однозначно интересен поединок с ним. Я ожидаю, что он ещё побьётся, выиграет и, возможно, мы встретимся с ним.



Я хочу биться с главными претендентами. Так что, кто бы это ни был, налетай. Но, повторюсь, Забит — умелый боец. Если он выйдет на позицию главного претендента – скоро увидимся», — заявил Волкановски в интервью, запись которого опубликована на странице Dagestan Fighter в «Инстаграме».