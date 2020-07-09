Магомедшарипов отреагировал на слова Волкановски о бое с ним
Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в полулёгкой весовой категории, прокомментировал слова чемпиона дивизиона Алекса Волкановски. Напомним, Волкановски дал понять, что готов выйти в октагон с россиянином.
«Удержи пояс, скоро увидимся», — написал Магомедшарипов в «сториз» своего «инстаграма».
Напомним, 11 июля Волкановски проведёт защиту титула на турнире UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, его соперником будет бывший чемпион дивизиона Макс Холлоуэй.
29-летний Магомедшарипов занимает второе место в рейтинге бойцов UFC, представляющих полулёгкую весовую категорию. Россиянин выступает в смешанных единоборствах с 2012 года, на его счету 18 побед и одно поражение.
Александр Волкановски высказался о возможном бое с Забитом Магомедшариповым
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