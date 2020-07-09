Магомедшарипов отреагировал на слова Волкановски о бое с ним

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в полулёгкой весовой категории, прокомментировал слова чемпиона дивизиона Алекса Волкановски. Напомним, Волкановски дал понять, что готов выйти в октагон с россиянином.

«Удержи пояс, скоро увидимся», — написал Магомедшарипов в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, 11 июля Волкановски проведёт защиту титула на турнире UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, его соперником будет бывший чемпион дивизиона Макс Холлоуэй.

29-летний Магомедшарипов занимает второе место в рейтинге бойцов UFC, представляющих полулёгкую весовую категорию. Россиянин выступает в смешанных единоборствах с 2012 года, на его счету 18 побед и одно поражение.