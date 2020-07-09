Боец UFC Гришин рассказал, как согласился на бой с Тыбурой на коротком уведомлении

Российский боец смешанных единоборств Максим Гришин, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, рассказал, как согласился подписать контракт на бой с поляком Марцином Тыбурой. Напомним, бой Тыбура — Гришин состоится 11 июля на турнире UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
«Я обычно просыпался в 9 утра, но тут проснулся в 6. Почувствовал, что нужно что-то посмотреть на телефоне. Открыл и увидел входящий звонок от Али Абдель-Азиза. Мне предложили бой в тяжёлом весе, я спросил с кем и через минуту согласился.
В целом мы ожидали подписания контракта с UFC. Ранее они три раза предлагали мне выйти на замену, но не было возможности, потому что я выступал в других организациях. В январе у меня закончился контракт с PFL, но тут вмешался коронавирус, пришлось посидеть дома», — рассказал Гришин в интервью, размещённом на канале UFC Russia в YouTube.
Вся актуальная информация о «Бойцовском острове» — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
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