Уайт перед боем с Поветкиным расстался с тренером
Британский боксёр Диллиан Уайт, выступающий в тяжёлой весовой категории, объявил о прекращении сотрудничества с тренером Марком Тиббсом. Об этом он объявил в «Инстаграме».
«Просто чтобы знали: Марк Тиббс и я больше не работаем вместе как боксёр и тренер. Я тренируюсь в Португалии, у Марка молодая семья, у него есть новый тренажёрный зал в Великобритании. В текущей ситуации это не сработало так, как мы оба рассчитывали», — написал Уайт в своём «инстаграме».
Напомним, 22 августа Уайт сразится с российским тяжеловесом Александром Поветкиным. Поединок пройдёт на территории особняка британского промоутера Эдди Хирна. На счету британца 27 побед и одно поражение в профессиональном боксе, у россиянина 35 побед, два поражения и одна ничья.
Уайт рассказал, в чём Поветкин лучше всех его соперников. Ранее он дрался с Джошуа
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