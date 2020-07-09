«Чемпионат» проведёт прямую трансляцию вечера смешанных единоборств BFC 56

В Prime Hall (Минск, Беларусь) сегодня, 9 июля, состоится вечер смешанных единоборств BFC 56, где пройдёт два объединённых турнира — по кикбоксингу и ММА, организованных промоутерской компанией Belarusian Fight Championship. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию.
Турнир К-1 начнётся в 20:00 мск, а в 22:00 мск последует турнир ММА.
Следить за онлайн-трансляцией BFC 55 можно на «Чемпионате».
Кард BFC 56, кикбоксинг
Ксения Николаева (Беларусь) – Светлана Спетцян (Беларусь)
Евгений Федоринчик (Беларусь) — Семён Ступакевич (Беларусь)
Денис Варакса (Беларусь) — Александр Коробов (Беларусь)
Дмитрий Филиппов (Беларусь) — Магомед Махамаев (Россия)
Максим Сподаренко (Беларусь) — Сергей Полюга (Украина)
Денис Зуев (Беларусь) — Дмитрий Филончик (Беларусь).
Кард BFC 56, ММА
Дмитрий Пастухов (Беларусь) — Алексей Шило (Беларусь)
Антон Ханеня (Беларусь) — Мурат Азербиев (Беларусь)
Рустам Сербиев (Бельгия) — Владислав Трусевич (Беларусь)
Шамиль Гасанов (Россия) — Артём Луферчик (Беларусь)
Пётр Бирко (Беларусь) — Руслан Насибулин (Беларусь)
Андрей Калечиц (Беларусь) — Александр Змушко (Беларусь).
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