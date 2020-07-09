«Чемпионат» проведёт прямую трансляцию вечера смешанных единоборств BFC 56

В Prime Hall (Минск, Беларусь) сегодня, 9 июля, состоится вечер смешанных единоборств BFC 56, где пройдёт два объединённых турнира — по кикбоксингу и ММА, организованных промоутерской компанией Belarusian Fight Championship. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию.



Турнир К-1 начнётся в 20:00 мск, а в 22:00 мск последует турнир ММА.



Следить за онлайн-трансляцией BFC 55 можно на «Чемпионате».



Кард BFC 56, кикбоксинг



Ксения Николаева (Беларусь) – Светлана Спетцян (Беларусь)

Евгений Федоринчик (Беларусь) — Семён Ступакевич (Беларусь)

Денис Варакса (Беларусь) — Александр Коробов (Беларусь)

Дмитрий Филиппов (Беларусь) — Магомед Махамаев (Россия)

Максим Сподаренко (Беларусь) — Сергей Полюга (Украина)

Денис Зуев (Беларусь) — Дмитрий Филончик (Беларусь).



Кард BFC 56, ММА



Дмитрий Пастухов (Беларусь) — Алексей Шило (Беларусь)

Антон Ханеня (Беларусь) — Мурат Азербиев (Беларусь)

Рустам Сербиев (Бельгия) — Владислав Трусевич (Беларусь)

Шамиль Гасанов (Россия) — Артём Луферчик (Беларусь)

Пётр Бирко (Беларусь) — Руслан Насибулин (Беларусь)

Андрей Калечиц (Беларусь) — Александр Змушко (Беларусь).