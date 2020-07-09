Девушка — боец UFC, снимавшаяся обнажённой, учит новый танец. Видео

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC в наилегчайшей весовой категории, исполнила зажигательный танец. Видеозапись с урока танца была опубликована в «инстаграме» промоушена UFC.
Напомним, Ванзант показывала фотографии, на которых она полностью обнажена, а интимные места прикрыты различными предметами. Посмотреть один из таких снимков можно по ссылке.
11 июля Ванзант на турнире UFC 251 сразится с Амандой Рибас. Этот бой станет для неё последним в соответствии с условиями контракта с промоушеном.
Ранее Ванзант заявила, что её доходы от рекламы в «Инстаграме» могут превысить её заработки в качестве спортсменки. По словам Ванзант, она планирует попробовать силы в качестве свободного агента, чтобы сравнить доходы в UFC и других промоушенах.
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