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Девушка — боец UFC, снимавшаяся обнажённой, учит новый танец. Видео

Девушка — боец UFC, снимавшаяся обнажённой, учит новый танец. Видео
Бокс/ММА / UFC 0

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC в наилегчайшей весовой категории, исполнила зажигательный танец. Видеозапись с урока танца была опубликована в «инстаграме» промоушена UFC.

Напомним, Ванзант показывала фотографии, на которых она полностью обнажена, а интимные места прикрыты различными предметами. Посмотреть один из таких снимков можно по ссылке.

11 июля Ванзант на турнире UFC 251 сразится с Амандой Рибас. Этот бой станет для неё последним в соответствии с условиями контракта с промоушеном.

Ранее Ванзант заявила, что её доходы от рекламы в «Инстаграме» могут превысить её заработки в качестве спортсменки. По словам Ванзант, она планирует попробовать силы в качестве свободного агента, чтобы сравнить доходы в UFC и других промоушенах.

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