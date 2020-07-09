Бой Ломаченко — Лопес снова перенесён

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что дата объединительного поединка в лёгком весе между чемпионом мира по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO Василием Ломаченко и обладателем пояса по версии IBF Теофимо Лопесом снова перенесена.

«Мы работали над тем, чтобы этот поединок прошёл 19 сентября, но сейчас, вероятно, в эту дату мы не сможем организовать платные трансляции. Сейчас работаем над организацией встречи 3 октября. Сейчас в Неваде наблюдается рост числа заразившихся коронарвирусом, и мы не можем планировать событие даже с ограниченным числом зрителей. Надеюсь, в октябре сможем собрать 2–2,5 тыс. болельщиков», — приводит слова функционера BoxingScene.

Встреча Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса должна была состояться весной нынешнего года, но пандемия коронавируса внесла коррективы в календарь боксёрских шоу и схватку пришлось отложить.