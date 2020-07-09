Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 56
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Бой Ломаченко — Лопес снова перенесён

Бой Ломаченко — Лопес снова перенесён
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что дата объединительного поединка в лёгком весе между чемпионом мира по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO Василием Ломаченко и обладателем пояса по версии IBF Теофимо Лопесом снова перенесена.

«Мы работали над тем, чтобы этот поединок прошёл 19 сентября, но сейчас, вероятно, в эту дату мы не сможем организовать платные трансляции. Сейчас работаем над организацией встречи 3 октября. Сейчас в Неваде наблюдается рост числа заразившихся коронарвирусом, и мы не можем планировать событие даже с ограниченным числом зрителей. Надеюсь, в октябре сможем собрать 2–2,5 тыс. болельщиков», — приводит слова функционера BoxingScene.

Встреча Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса должна была состояться весной нынешнего года, но пандемия коронавируса внесла коррективы в календарь боксёрских шоу и схватку пришлось отложить.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020