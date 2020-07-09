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Ф. Чудинова рассматривают в качестве варианта для боя с Саулем Альваресом

Ф. Чудинова рассматривают в качестве варианта для боя с Саулем Альваресом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира во втором среднем весе, действующий обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Фёдор Чудинов может провести следующий поединок с одним из лучших бойцов современности — чемпионом мира по версиям WBC Franchise и WBA Super в среднем весе Саулем Альваресом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майкл Бенсон.

Подчёркивается, что мексиканец планирует выступить 12 сентября, главный претендент на бой с ним — украинец Сергей Деревянченко. Второй вариант — победитель Всемирной боксёрской суперсерии во втором среднем весе Каллум Смит.

Чудинов, Джон Райдер и Давид Лемье рассматриваются в качестве запасного варианта. Промоутеры Альвареса могут выбрать одного из них, так как они требуют меньший гонорар за поединок, чем Деревянченко или Смит.

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