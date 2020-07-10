Умара Нурмагомедова на «Бойцовском острове» заменит Джон Кастанеда
25 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC. В его предварительном карде в лиге должен был дебютировать Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Ожидалось, что он подерётся с Натаниэлем Вудом.
Однако из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова Умар отложил дебют в лиге и отказался от боя. В результате, в UFC нашли россиянину замену. Вместо Нурмагомедова с Натаниэлем Вудом подерётся ещё один дебютант лиги Джон Кастанеда, сообщает MMA Fighting.
Напомним, что дебют Умара Нурмагомедова в UFC откладывается уже во второй раз. Впервые в лиге он должен был подраться на турнире UFC 249, но тогда он не смог покинуть территорию России из-за пандемии коронавируса.
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