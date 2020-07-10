«Грядут большие перемены». Куницкая покидает Бразилию, в которой застряла из-за COVID-19

Российский боец ММА Яна Куницкая сообщила, что покидает Бразилию, в которой застряла из-за пандемии коронавируса.

«Пока, Бразилия. Это был удивительный опыт, я оставалась здесь дольше, чем планировала, но всё происходит с разумом. Время начинать новую жизнь, и я так рада за будущее. Это был потрясающий опыт. Грядут большие перемены», — написала Куницкая в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Куницкой.

30-летняя Куницкая дебютировала в смешанных единоборствах в 2009 году. Всего на её счету 12 побед и 5 поражений в MMA, ещё один бой признали несостоявшимся. Она чемпионка России по тхэквондо, чемпионка России по тайскому боксу, чемпионка мира по грэпплингу, чемпионка мира по ММА BUSHIDO FC, многократная чемпионка международных турниров по рукопашному бою, кикбоксингу, тхэквондо.

По словам девушки, следующий бой она проведёт 1 августа, её соперницей станет Кетлин Виейра.