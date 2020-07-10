Жители Кироваула, где похоронили отца Хабиба, поддержали переименование села в его честь

Жители дагестанского села Кироваул, где похоронили Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поддержали переименование населённого пункта в честь умершего тренера. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя пресс-службы администрации Кизилюртовского района.
«По обращению жителей села Кироваул глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов провёл совещание по вопросу возможности смены наименования сельского поселения в память об Абдулманапе Нурмагомедове. В обсуждении вопроса приняли участие глава села Кироваул Ильяс Хазиев, депутатский корпус района и старейшины села, а также спортсмены района.
Магомед Шабанов обозначил, что соответствующие перечни документов о переименовании села Кироваул в Манап будут подготовлены и направлены в правительство и Народное собрание Дагестана на согласование», — сообщил источник.
57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве.
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