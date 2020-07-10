А. Емельяненко рассказал об участии Харитонова в его конфликте с братом Фёдором

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко затронул тему конфликта с братом Фёдором Емельяненко и рассказал, как на их отношения повлиял другой боец MMA Сергей Харитонов. Александра попросили прокомментировать слова Харитонова о том, что он предал брата Фёдора, перейдя в бойцовский клуб «Ахмат».
«Я же говорю, он нехороший человек (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»). Ну как я предал брата? Харитонов просто цепляется за такие вещи, это очень подлый человек. Другими словами скажу: резиновое изделие номер один. Очень подлый человек, цепляется за какую-то ерунду (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата») и, не зная, начинает её раздувать. Ну как я предал брата? Что я, с его врагами или с недругами какими-то?
Я знаю, что Харитон нас в своё время предал! Он перебежал на другую сторону, а до этого кричал: «Мы друзья навек, Федя, спасибо тебе, низкий поклон, если бы не ты, я бы...» А потом начал Федю вызывать на бой, кричать, что он следующий чемпион Pride и побьёт Емельяненко. Поэтому у нас с ним бой и состоялся.
Потом он в себя уверовал в Америке, говорил: «Поставьте мне Федю — я его побью». Начал уже переступать через людей, которые дали ему дорогу в жизнь, дорогу в смешанных единоборствах. А тут — я предал брата? Я его никак не предавал.
У Феди своя жизнь, у меня — своя. Мы никак не пересекались. У него тут нет врагов, никто никого не убивал, не избивал, не предавал», — цитирует Емельяненко «Спорт-экспресс».
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