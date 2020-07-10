Алду — о бое с Яном: это будет нокаут вечера
Бразильский боец MMA Жозе Алду поделился ожиданиями от поединка с россиянином Петром Яном. Титульный бой Ян — Алду состоится 11 июля на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове», расположенном в столице ОАЭ городе Абу-Даби.
«Если это будет зависеть от меня, то у нас будет перестрелка. Я уже говорил, что никто не следил за моим тренировочным лагерем, никто не знает, что я сделал в этом лагере. Это была моя лучшая подготовка к бою.
Скорость, сила, опыт – я применю всё это ради победы. Если наш поединок не станет боем вечера, то это будет нокаут вечера», — цитирует Алду BJPenn.
Вся актуальная информация о «Бойцовском острове» — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Также посмотрите видео, посвящённое главным событиям в карьере Петра Яна.
Волкановски дал прогноз на бой Ян — Алду
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