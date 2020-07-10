А. Емельяненко: Харитонов — предатель, мальчик-девочка

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал конфликт с другим бойцом MMA Сергеем Харитоновым. Ранее Харитонов вызвал на бой Емельяненко, тот принял вызов.
«Я выложил у себя на странице заявление Харитонова, где он говорит, что с Александром Емельяненко он встретится на ринге, чтобы разрешить конфликт. Ничего выяснять тут не нужно. Надо просто выйти — и за весь негатив, за всю гадость я побью Харитона очень жёстко. У меня к нему неприязнь. Просто знаю его очень хорошо.
Он предатель, мальчик-девочка. Куда ветер подует, туда он и поворачивается. Где ему комфортно, туда и бежит. Человек без мнения и внутреннего стержня. Живёт по обстоятельствам, в угоду, по принципу «мне дорог друг, но пузо мне дороже», — цитирует Емельяненко «Всепроспорт.ру».
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