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Пётр Ян сделал вес перед боем с Алду

Пётр Ян сделал вес перед боем с Алду
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, уложился в лимит дивизиона в преддверии поединка с бразильцем Жозе Алду. Напомним, титульный бой Ян — Алду пройдёт 11 июля на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове», который расположен в столице ОАЭ городе Абу-Даби.

«Пётр вошёл в вес», — приводит слова представителя команды Яна ТАСС.

На счету 27-летнего Яна 15 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и потерпел одно поражение. У 33-летнего Алду 28 побед и шесть поражений в 34 боях в MMA.

Вся актуальная информация о «Бойцовском острове» — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Также посмотрите видео, посвящённое главным событиям в карьере Петра Яна.

Алду — о бое с Яном: это будет нокаут вечера
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