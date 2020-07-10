Ян и Алду показали одинаковый вес перед турниром UFC 251

В ночь с 11 на 12 июля по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 251. В его основном карде состоится три титульных поединка. В одном из них за пояс чемпиона в легчайшем весе поборется Пётр Ян, которому будет противостоять Жозе Алду. В преддверии схватки бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали одинаковый вес — 61,2 кг.

Отметим, что участники двух других титульных встреч также показали одинаковые веса. Макс Холлоуэй и Александер Волкановски весят по 65,7 кг, а бойцы полусреднего веса Камару Усман и Хорхе Масвидаль — по 77,1 кг.

UFC 251. Взвешивание

Основой кард

Камару Усман (170 фунтов) — Хорхе Масвидаль (170 фунтов)

Макс Холлоуэй (145) — Александер Волкановски (145)

Пётр Ян (135) — Жозе Алду (135)

Джессика Андраде (115) — Роуз Намаюнас(116)

Пейдж Ванзант (126) — Аманда Рибас (126)

Предварительный кард

Волкан Оздемир (205,5) — Йиржи Прохазка (205)

Элизеу Залески дос Сантос (171) — Муслим Салихов (171)

Макван Амирхани (146) — Дэнни Хенри (146)

Леонардо Сантос (156) — Роман Богатов (155,5)

Марчин Тыбура (252) — Максим Гришин (223)

Раулиан Пайва (129) — Жалгас Жумагулов (126)

Кароль Роса (136) — Ванесса Мело (141)

Дэйви Грант (136) — Мартин Дэй (136).