Ян и Алду провели последнюю дуэль взглядов перед турниром UFC 251
Сегодня, 10 июля, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошла официальная церемония взвешивания участников турнира UFC 251. После неё спортсмены провели традиционные дуэли взглядов. Так, в последний раз перед поединком в глаза друг другу взглянули Пётр Ян и экс-чемпион лиги в полулёгком весе Жозе Алду.
Россиянин и бразилец оспорят вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе. На официальной церемонии взвешивания бойцы показали одинаковый вес.
Напомним, что на турнире UFC 251 пройдут ещё два поединка. В главном событии шоу чемпион лиги в полусреднем весе Камару Усман будет защищать пояс от посягательств Хорхе Масвидаля. А в соглавном бою вечера чемпион промоушена в полулёгком весе Александер Волкановски даст реванш Максу Холлоуэю.
- 10 июля 2020
-
19:58
-
18:59
-
18:42
-
17:28
-
16:12
-
16:00
-
15:30
-
15:02
-
14:02
-
13:01
-
12:02
-
11:00
-
09:01
-
08:44
-
05:59
-
00:52
-
00:11
- 9 июля 2020
-
23:25
-
22:45
-
21:51
-
20:49
-
19:44
-
18:46
-
17:22
-
16:00
-
15:31
-
15:01
-
14:19
-
13:00
-
12:50
-
12:27
-
11:00
-
10:02
-
09:02
-
07:17
Партнерский контент