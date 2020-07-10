Ян и Алду провели последнюю дуэль взглядов перед турниром UFC 251

Сегодня, 10 июля, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошла официальная церемония взвешивания участников турнира UFC 251. После неё спортсмены провели традиционные дуэли взглядов. Так, в последний раз перед поединком в глаза друг другу взглянули Пётр Ян и экс-чемпион лиги в полулёгком весе Жозе Алду.

Россиянин и бразилец оспорят вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе. На официальной церемонии взвешивания бойцы показали одинаковый вес.

Напомним, что на турнире UFC 251 пройдут ещё два поединка. В главном событии шоу чемпион лиги в полусреднем весе Камару Усман будет защищать пояс от посягательств Хорхе Масвидаля. А в соглавном бою вечера чемпион промоушена в полулёгком весе Александер Волкановски даст реванш Максу Холлоуэю.