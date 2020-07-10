Эмеев получил нового соперника на турнир UFC 25 июля

25 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC. В его предварительном карде выступит российский боец полусреднего веса Рамазан Эмеев. Планировалось, что октагон с Эмеевым разделит Шавкот Рахмонов. Но не так давно стало известно, что он вынужден отказаться от проведения встречи.

Как бы то ни было, в UFC нашли выход из положения и подобрали Эмееву нового соперника. Им станет Никлас Штольце, сообщает MMA Fighting.

Напомним, Эмеев провёл предыдущий поединок в ноябре минувшего года. На турнире в Москве он досрочно проиграл Антонио Рокко Мартину. Проигрыш стал первым в карьере Рамазана в UFC. Что касается Штольце, то 27-летний немец проведёт дебютный бой в UFC.