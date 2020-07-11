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Дана Уайт прокомментировал поступок Перри, ударившего в ресторане пожилого мужчину

Дана Уайт прокомментировал поступок Перри, ударившего в ресторане пожилого мужчину
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал скандальный инцидент с участием бойца промоушена Майка Перри. 7 июля спортсмен в одном из ресторанов Техаса вступил в перепалку с другим посетителем заведением и ударил пожилого мужчину.

«Перри нужна помощь. Это ненормальное поведение», — приводит слова функционера BJ Penn.

Мужчина, которого, вероятно, атаковал Перри, был доставлен в больницу. Свидетели указали, что боец пил мохито и ударил потерпевшего после того, как его попросили покинуть ресторан. Предполагаемое нападение — не первый раз, когда Перри был пойман, сражаясь вне клетки. Ранее он опубликовал видео, в котором показано, как после ссоры нокаутировал мужчину возле другого бара.

Перри в последний раз появлялся в октагоне на турнире UFC on ESPN 12, где победил Микки Галла. Всего в MMA на его счету 14 побед и 6 поражений.

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