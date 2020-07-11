Дана Уайт: Хабибу нужно время. Мы оставили его в покое

Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о будущем чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который 3 июля потерял своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, скончавшегося от последствий COVID-19. По словам Уайта, лига даст время россиянину оправиться от горя.

«Смерть Абдулманапа — ужасная трагедия. Чувствуем себя ужасно. Мы знаем, как Хабиб любил отца и как близки были их отношения. Мы дадим ему возможность оплакать отца и делать то, что ему нужно. Мы не будем надоедать ему, просто оставим его в покое.

Хабибу нужно время. Ему нужно время, чтобы разобраться и понять, что делать дальше. После мы разберёмся, но сейчас ему нужно побыть наедине с собой", — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Абдулманап Нурмагомедов скончался в возрасте 57 лет.