Масвидаль — о повышении окладов бойцов: никому не позволю притеснять меня

Боец UFC Хорхе Масвидаль рассказал, как он готовился к поединку с чемпионом организации Камару Усманом.
«Я согнал девять килограммов за шесть дней и сейчас очень хочу есть. Это было очень жёстко. Было больно и тяжело, но я не думал отказаться. Передо мной вполне укротимый оппонент. Чемпионский пояс UFC станет очередным моим достижением. У меня на бой много планов, сделаю это с особым соусом.
Я создаю профсоюз, чтобы повысить оклады бойцов? Скажу коротко: никому не позволю притеснять меня. Стойте на своём, не давайте внутренним демонам помешать вам. Если бы мне не заплатили столько, сколько я запросил, сейчас бы я сидел во Флориде и играл в видеоигры. Я не в восторге, но рад, что мы сошлись на моей сумме. Многие молодые ребята себя недооценивают, я тоже был таким в их возрасте. Ранее я мог бы убить гориллу за 2 тысячи долларов, но многому научился на контракте на бой с Нейтом Диасом», — рассказал Масвидаль в интервью UFC Russia.
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