Усман: завтра сравняюсь с Сен-Пьером, и было бы здорово одолеть его самого

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман поделился мыслями о предстоящем поединке с Хорхе Масвидалем.



«Не сказал бы, что из-за суматохи с соперником мне тяжело было сохранить настрой на бой. Потому что именно так выявляются чемпионы. Все говорят, что Масвидаль выходит на коротком уведомлении. Но только так можно убедить казуальных фанатов, что Масвидаль вообще достоин боя со мной. Нет такого, что я недооцениваю его навыков. Масвидаль — умелый боец, но мои навыки другого уровня.



Я считаю себя гибридным бойцом. Если я захочу, повалю в нужное мне время. Но я могу и драться в стойке. Я согласился на бой, хотя мог отказаться после того, как мне заменили соперника. Я настоящий боец, и мне нет дела до трэштока. Иногда меня за это упрекают. Я здесь для того, чтобы быть бойцом, на остальное мне плевать.



Хотел бы побиться с Жоржем Сен-Пьером. Недавно узнал потрясающий факт: 1875 дней потребовались Сен-Пьеру, чтобы одержать 12 побед подряд. Завтра я одержу свою 12-ю победу подряд, и как раз получится, что мне тоже потребовалось 1875 дней. Я сравняюсь с Сен-Пьером, и было бы здорово одолеть его самого. Но какого соперника мне дадут в UFC, с тем и буду драться», — сообщил Усман в интервью UFC Russia.