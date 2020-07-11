Вартанян — о поединке Яна и Альдо: молодость, напор, мотивация на стороне Петра

Российский боец ММА Эдуард Вартанян дал прогноз на предстоящий титульный поединок между Петром Яном и Жозе Альдо, который пройдёт на турнире UFC 251.
«Большая вероятность победы Петра Яна. Несмотря на то что Альдо — бывший чемпион в полулёгком весе, сейчас он дерётся на категорию ниже. Молодость, напор, мотивация на стороне Петра. Он тренировался в Таиланде? В Бразилии температура не меньше. Это никак не поможет, но и хуже не сделает. Они всё равно будут драться в полностью кондиционированном помещении, где будет соблюдена определённая температура. Важнее то, как Пётр тренировался. А вот в этом у него проблем нет», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Накануне прошла официальная церемония взвешивания участников турнира UFC 251. После неё спортсмены провели традиционные дуэли взглядов. Так, в последний раз перед поединком в глаза друг другу взглянули Пётр Ян и экс-чемпион лиги в полулёгком весе Жозе Альдо. Турнир по смешанным единоборствам UFC 251 пройдёт в ночь с 11 на 12 июля по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).
Трансляция боя Петра Яна и Жозе Альдо на UFC 251
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