Минаков: в мире российского ММА все верят в победу Яна

Российский боец ММА Виталий Минаков дал прогноз на предстоящий титульный поединок между Петром Яном и Жозе Альдо, который пройдёт на турнире UFC 251.



«Очень интересный бой. Я уверен, что у нас будет ещё один чемпион. Пётр находится на подъёме. У Яна очень хорошая ударка. Альдо имеет колоссальный опыт, но думаю, что пришло время Петра, который уверенно прошёл своих соперников, в отличие от Альдо.



Жду победы Петра Яна. Самый главный вопрос — вопрос подготовки и мотивации. Уверен, что Пётр очень мотивирован. Это первый в его карьере титульный поединок такой организации. Видно, что Ян заряжен. Я знаю, что в мире российского ММА все верят в его победу. Не просто из-за того, что Пётр русский боец. Он просто уже переехал всех в своём дивизионе», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Накануне прошла официальная церемония взвешивания участников турнира UFC 251. После неё спортсмены провели традиционные дуэли взглядов. Так, в последний раз перед поединком в глаза друг другу взглянули Пётр Ян и экс-чемпион лиги в полулёгком весе Жозе Альдо. Турнир по смешанным единоборствам UFC 251 пройдёт в ночь с 11 на 12 июля по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).



Трансляция боя Петра Яна и Жозе Альдо на UFC 251.

Ян и Алду провели последнюю дуэль взглядов перед турниром UFC 251