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Пейдж Ванзант рассказала о карантине перед боем на «Бойцовском острове»

Пейдж Ванзант рассказала о карантине перед боем на «Бойцовском острове»
Бокс/ММА / UFC 0

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC в наилегчайшей весовой категории, рассказала о том, как прошёл её перелёт в Абу-Даби.

«36 часов карантина в Вегасе, 15 часов перелёта, 48 часов карантина в Абу-Даби. Вещи становятся странными», — написала Пейдж Ванзант на своей странице в «Инстаграме».

11 июля Ванзант на турнире UFC 251 сразится с Амандой Рибас. Этот бой станет для неё последним в соответствии с условиями контракта с промоушеном.

Ранее Ванзант заявила, что её доходы от рекламы в «Инстаграме» могут превысить её заработки в качестве спортсменки. По словам Ванзант, она планирует попробовать силы в качестве свободного агента, чтобы сравнить доходы в UFC и других промоушенах.

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