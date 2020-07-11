Шлеменко: Ян должен победить нокаутом в чемпионских раундах

Российский боец ММА Александр Шлеменко дал прогноз на предстоящий титульный поединок между Петром Яном и Жозе Альдо, который пройдёт на турнире UFC 251.
«Жду победы Пети, чтобы был ещё один чемпион из России. Если говорить более конкретно, Ян должен победить нокаутом в чемпионских раундах, потому что он просто лучше дышит. Альдо удобен для Пети, потому что он ударник, как и наш боец, но Ян разностороннее.
Петя готовился в Таиланде, где очень жарко. Но и Жозе тоже из Бразилии, где приличная жара, в этом аспекте они в равных условиях. Каждый из них предполагал, что придётся драться на улице, от этого они и выстраивали свою подготовку. Такие необычные условия, безусловно, могут повлиять на ход боя. Нужно понимать, какая будет температура и влажность. Повторюсь, Петя тренировался в Таиланде и очень много бегал по жаре, когда были закрыты залы. Жозе, вероятнее всего, делал так же. Но успокаивает меня одно: у Яна есть опыт, и если все наблюдали, как он тренировался, понятно, что он к этому бою готов», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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