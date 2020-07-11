Дана Уайт: бой Макгрегора с Масвидалем может стать самым большим в истории UFC

Президент UFC Дана Уайт считает, что поединок бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора с Хорхе Масвидалем может стать самым крупным событием в истории промоушена. Вместе с тем он не уверен, что организует такую схватку.

«Да, бой Макгрегора с Масвидалем может стать самым большим в истории UFC. Но не знаю, организую ли такую схватку. Пока мои мысли заняты турниром UFC 251. Не могу дождаться конца этого шоу. Те, кто следит за UFC много лет, понимают, как сложно вести дела в нашем спорте», — приводит слова функционера BJ Penn.

Напомним, ранним утром 12 июля по московскому времени Хорхе Масвидаль поборется за титул в полусреднем весе с чемпионом лиги Камару Усманом. Что касается Конора, то официально он завершил карьеру, но в лиге не исключают его возвращения.