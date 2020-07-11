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Представлен кард турнира ACA 106

Представлен кард турнира ACA 106
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

13 июля лига АСА намерена провести турнир по смешанным единоборствам АСА 106. Его главным событием станет встреча в среднем весе, силами померятся Артём Фролов и Ибрагим Магомедов.

Для Фролова этот поединок станет вторым в 2020 году. В феврале на турнире АСА 104 он в первом раунде нокаутировал Бруно Сантоса. В смешанных единоборствах провёл 15 поединков, победив в 13 из них.

Магомедов последний раз бился в октябре 2019 года и справился с Абдул-Рахман Джанаевым. В ММА на счету Магомедова пять побед в пяти поединках.

АСА 106. Основной кард

Артём Фролов — Ибрагим Магомедов
Георгий Кичигин — Магомедсайгид Алибеков
Марк Хульм — Андрей Кошкин
Арби Агуев — Евгений Беляев
Вячеслав Бабкин — Алексей Ефремов
Биберт Туменов — Александр Матмуратов.

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