Представлен кард турнира ACA 106

13 июля лига АСА намерена провести турнир по смешанным единоборствам АСА 106. Его главным событием станет встреча в среднем весе, силами померятся Артём Фролов и Ибрагим Магомедов.

Для Фролова этот поединок станет вторым в 2020 году. В феврале на турнире АСА 104 он в первом раунде нокаутировал Бруно Сантоса. В смешанных единоборствах провёл 15 поединков, победив в 13 из них.

Магомедов последний раз бился в октябре 2019 года и справился с Абдул-Рахман Джанаевым. В ММА на счету Магомедова пять побед в пяти поединках.

АСА 106. Основной кард

Артём Фролов — Ибрагим Магомедов

Георгий Кичигин — Магомедсайгид Алибеков

Марк Хульм — Андрей Кошкин

Арби Агуев — Евгений Беляев

Вячеслав Бабкин — Алексей Ефремов

Биберт Туменов — Александр Матмуратов.