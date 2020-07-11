Тактаров: по части ударной техники Ян стоит гораздо выше Макгрегора

Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мыслями о противостоянии Петра Яна с Жозе Альдо, отметив, что россиянин обладает отличной ударной техникой. По словам Тактарова, в этом компоненте Ян превосходит даже экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
«Хорошо, что у Алду хрустальная челюсть и он уже пробитый боец, времени на восстановление не было, это тоже очень хорошо. По части ударной техники Пётр Ян гораздо выше стоит, чем Конор Макгрегор, например. Плюс у него в миллион раз борьба лучше, представляете, человек может ещё вязать, в партер затащить, и в стойке он гораздо лучше. Всё прекрасно. Главное, что у него есть желание.
Сегодня случайно попалось высказывание Сехудо. Он, конечно, может жить прошлым, но прошлое уже ушло. Думаю, в какой-то момент он может вернуться. Вот это будет интересный бой, но я бы на его месте, конечно, не вякал», — приводит слова Тактарова Sport24.
Пётр Ян и Жозе Алду проведут поединок на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Схватка пройдёт ранним утром 12 июля по московскому времени.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 251.
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