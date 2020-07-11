Титульный бой турнира UFC 19 июля под угрозой срыва из-за коронавируса

19 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172. Ожидается, что его главным событием станет встреча в наилегчайшем весе между Джозефом Бенавидесом и Дейвисоном Фигейредо. На кону противостояния будет вакантный титул чемпиона лиги.

Однако сейчас схватка под угрозой срыва. Тест Фигейредо на коронавирус дал положительный результат и пока не понятно, состоится ли встреча.

Менеджер Дейвисона утверждает, что тест дал ложно-положительный результат и что его клиент не может быть болен. Такая уверенность функционера основана на том, что Фигейредо переболел COVID-19 два месяца назад. Ожидается, что у бойца в скором времени ещё дважды возьмут биологические материалы для проведения анализов, сообщает BJ Penn.

Вместе с тем подчеркнём, что многочисленные исследования доказали, что повторное заражение коронавирусом возможно. Как бы то ни было, официально бой не отменён. Если Фигейредо не сможет выступить, его заменит Алехандро Пантожа, который на том же турнире должен подраться с россиянином Аскаром Аскаровым.