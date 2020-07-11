Бывший чемпион Bellator: Альдо победит Яна нокаутом во втором раунде

Бывший чемпион Bellator бразилец Эдуарду Дантас поделился мнением о титульном поединке Петра Яна и Жозе Альдо, который состоится в ночь на 12 июля мск на турнире UFC 251.

«Мы с Яном тренировались в одном зале, часто спарринговали. Он хорош в боксе и кикбоксинге, при этом никогда не видел, чтобы он тренировал борьбу. Пётр — отличный парень. Приехал в чужую страну, не зная языка. Но он всегда хорошо шёл на контакт, упорно тренировался.

Все считают, что Ян превосходит Альдо в боксе, но это не так. Я, наоборот, считаю, что в ударной технике Жозе превосходит Яна и Альдо победит нокаутом во втором раунде. Если же они проведут все раунды, то Ян проиграет по очкам», — цитирует Дантаса MMAMania.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 251.