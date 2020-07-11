Пётр Ян — Жозе Альдо: ориентировочное время начала боя — 5:00 мск

В ночь с 11 на 12 июля мск состоится турнир UFC 251. В одном из главных поединков вечера россиянин Пётр Ян будет оспаривать титул в наилегчайшем весе. Соперником российского бойца станет бразилец Жозе Альдо.

Ориентировочное время начала боя — 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 251.

В преддверии схватки бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали одинаковый вес — 61,2 кг.

Чемпионский пояс в наилегчайшем весе стал вакантным после того, как чемпион UFC Генри Сехудо объявил об уходе из ММА. Это произошло сразу после того, как Сехудо защитил титул, победив Доминика Круза. По словам Сехудо, они с возлюбленной решили сосредоточиться на построении семьи.