Прямой эфир боя UFC 251 Усман — Масвидаль начнётся ориентировочно в 7:00 мск

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит турнир UFC 251. В главном бою турнира чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман будет защищать свой титул в поединке с Хорхе Масвидалем.

Ориентировочное время начала боя — 7:00 мск.

Напомним, Масвидаль принял бой с Усманом на коротком уведомлении. Гилберт Бёрнс, который должен был биться с Камару, заразился коронавирусом. Уже после того, как Масвидаль согласился заменить бразильца, COVID-19 диагностировали у тренера Хорхе, что поставило под угрозу срыва главный бой турнира.

Помимо этого на турнире пройдут ещё два титульных боя. В соглавном бою встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй. В третьем по значимости поединке турнира россиянин Пётр Ян поборется за титул чемпиона лиги, его соперником станет экс-чемпион промоушена Жозе Альдо.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 251.