Рибас одержала победу над Ванзант в первом раунде боя турнира UFC 251

На турнире UFC 251, проходящем на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), состоялся первый бой в главном карде, где в минимальном женском весе встретились 26-летняя бразильянка Аманда Рибас и её ровесница американка Пейдж Ванзант.

Победу в первом раунде одержала представительница Бразилии. После уверенного начала в партере и удачно проведённого болевого приёма, Рибас вынудила свою соперницу постучать по настилу и забрала победу «сабмишном». Бой длился 2 минуты и 21 секунду. За проведённое в октагоне время Рибас нанесла по своей сопернице 13 точных ударов, пропустив лишь 4.

Всего на счету Рибас теперь 10 побед в MMA и лишь 1 поражение, в UFC для неё это уже 4-я победа кряду. Ванзант, проведшая последний бой по контракту с UFC, потерпела 3-е поражение из 4 последних боёв.

На турнире пройдёт сразу три титульных боя. В главном бою турнира чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман будет защищать свой титул в поединке с Хорхе Масвидалем. В соглавном бою встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй. В третьем по значимости поединке турнира россиянин Пётр Ян поборется за титул чемпиона лиги, его соперником станет экс-чемпион промоушена Жозе Альдо.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 251.