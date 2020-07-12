Намаюнас взяла реванш у Андраде раздельным решением судей на UFC 251

Во втором бою главного карда турнира UFC 251 на «Бойцовском острове», проходящем в Абу-Даби (ОАЭ), в минимальном женском весе сошлись 28-летняя бразильянка Джессика Андраде и её ровесница из США Роуз Намаюнас.
Бой продлился все три раунда, по итогам которых раздельным решением судей победу забрала Роуз Намаюнас – 29:28, 29:28, 28:29. По статистике боя американка оказалась чуть сильнее соперницы: 82-79 в пользу Намаюнас по статистике точных ударов 1-0 по успешным тейкдаунам. Ранее на турнире UFC 237, состоявшемся мае 2019 года, сильнее в их противостоянии была Андраде, которая победила в том бою нокаутом.
Всего на счету Намаюнас 16 боёв в ММА, 12 из которых она завершала победами.
На турнире пройдёт сразу три титульных боя. В главном бою турнира чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман будет защищать свой титул в поединке с Хорхе Масвидалем. В соглавном бою встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй. В третьем по значимости поединке турнира россиянин Пётр Ян поборется за титул чемпиона лиги, его соперником станет экс-чемпион промоушена Жозе Альдо.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 251.
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