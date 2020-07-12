Стерлинг — Яну: не могу дождаться, когда окажусь с тобой вместе в октагоне!
Американский боец ММА Алджамейн Стерлинг поделился впечатлением от поединка россиянина Петра Яна и бразильца Жозе Альдо. Бой, проходивший на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове», завершился победой россиянина. Ян одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде. После этого Ян стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе. Предполагается, что следующим соперником Петра теперь может стать Стерлинг.
«Отличный бой, ребята! Полностью заслуженная победа Петра Яна! Ты — отличный боец! Не могу дождаться, когда окажусь с тобой вместе в октагоне!» — написал Стерлинг в своём «твиттере».
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 251.
Ян стал вторым чемпионом UFC из России. Первым чемпионский титул завоевал Хабиб Нурмагомедов.
Пётр Ян стал чемпионом UFC, победив Альдо на турнире UFC 251
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