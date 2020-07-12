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Гарбрандт – о возможном бое с Яном: я сломаю его за два раунда

Гарбрандт – о возможном бое с Яном: я сломаю его за два раунда
Бокс/ММА / UFC 0

Один из возможных соперников россиянина Петра Яна, ставшего чемпионом UFC в легчайшей весовой категории, экс-обладатель титула американец Коди Гарбрандт выразил мнение, что одержал бы победу в бою с ним за два раунда.

«У нас есть незаконченное дело! Я сломаю его за два раунда, а в третьем хочу сломить его дух», — написал Габрандт в «Твиттере».

Напомним, что в одном из главных боёв основного карда турнира UFC 251 на «Бойцовском острове», проходящем в Абу-Даби (ОАЭ), в титульном бою легчайшей весовой категории встретились 27-летний россиянин Пётр Ян и 33-летний бразилец Жозе Альдо. По результатам поединка сильнее оказался представитель России, одержавший победу техническим нокаутом в 5-м раунде боя.

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