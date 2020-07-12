Усман защитил титул в бою с Масвидалем на UFC 251, победив единогласным решением судей

На турнире UFC 251, проходящем на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), состоялся главный бой основного карда, где в полусреднем весе встретились действующий обладатель титула 32-летний американец нигирийского происхождения Камару Усман и его более опытный 35-летний соотечественник Хорхе Масвидаль.
Все 5 раундов поединка прошли под полным контролем действующего чемпиона, что и демонстрирует единогласное решение судей по итогам боя – 49-46, 50-45, 50-45 в пользу Усмана.
Теперь Камару Усман сравнялся с россиянином Хабибом Нурмагомедовым по длительности победной серии среди действующих бойцов – у обоих по 12 побед.
Изначально Усман должен был встретиться с Гилбертом Бёрнсом, но за неделю до шоу у него диагностировали коронавирус, в результате чего схватка сорвалась и за 6 дней до боя, Хорхе Масвидаль принял предложение заменить Бёрнса.
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