Пётр Ян показал чемпионский пояс UFC и поблагодарил за поддержку. Видео
Российский боец ММА Пётр Ян, ставший чемпионом UFC в наилегчайшем весе, опубликовал новую запись в «сториз» в своём «инстаграме». Россиянин поблагодарил всех болельщиков за поддержку, а также продемонстрировал чемпионский пояс, которым его наградили.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ян на турнире UFC 251 нанёс поражение бразильцу Жозе Альдо. Бой был остановлен в пятом раунде, россиянин победил с помощью технического нокаута.
Чемпионский титул в наилегчайшем весе стал вакантным после того, как американец Генри Сехудо объявил об уходе из ММА. Он принял решение об уходе после успешной защиты титула в поединке с Домиником Крузом. Сам Сехудо уже заявил, что Ян не смог бы с ним продержаться и двух раундов.
Пётр Ян стал чемпионом UFC, победив Альдо на турнире UFC 251
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