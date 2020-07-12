Шлеменко поздравил Яна с завоеванием титула чемпиона UFC

Боец смешанных единоборств экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко поздравил Петра Яна с завоеванием титула UFC в легчайшем весе.

«Поздравляю Петра Яна и всю команду „Архангел Михаил“, а также всех, кто болел вместе с нами, верил в Петю и в победу», — написал Шлеменко в «Инстаграме».

Ян ответил на это сообщение в комментариях.

«Спасибо огромное, Саня», — написал Пётр.

Под постом Шлеменко отметился и бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв, поддержав успех Яна эмодзи.

Соответствующий пост доступен на странице Шлеменко в социальной сети.

Напомним, ранним утром 12 июля мск Пётр Ян выступил на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), где бился за вакантный титул чемпиона лиги в легчайшем весе с Жозе Алду. Россиянин одержал досрочную победу в пятом раунде. Таким образом, Россия получила второго действующего чемпиона UFC. Поясом в лёгком весе владеет Хабиб Нурмагомедов.