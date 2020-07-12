Дана Уайт — о бое Ян — Альдо: отвратительная работа рефери

Президент UFC Дана Уайт поделился впечатлениями от поединка чемпиона лиги в легчайшем весе Петра Яна с экс-чемпионом лиги в полулёгком весе Жозе Альдо. Функционер отдал должное бойцам и раскритиковал рефери, который, по мнению Уайта, слишком поздно остановил встречу.

«Пётр Ян выглядел отлично. Альдо тоже был хорош, хотя многие критиковали его и говорили, что он не заслуживает титульного боя. Что касается рефери, отвратительная работа. Бой должен был быть остановлен намного раньше», — рассказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 251.

Напомним, Пётр Ян победил Жозе Альдо техническим нокаутом в пятом раунде. При этом он тотально доминировал над бразильцем с первых же секунд последней пятиминутки и за неполный раунд нанёс 61 удар, в то время как Альдо ответил лишь одним ударом.