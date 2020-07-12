Кормье — Яну: отличная работа

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поздравил Петра Яна с завоеванием титула в легчайшем весе.

«Поздравляю Петра Яна с завоеванием титула чемпиона UFC. Отличная работа», — написал американец на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранним утром 12 июля мск Пётр Ян выступил на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), где бился за вакантный титул чемпиона лиги в легчайшем весе с Жозе Альдо. Россиянин одержал досрочную победу в пятом раунде. Таким образом, Россия получила второго действующего чемпиона UFC. Поясом в лёгком весе владеет Хабиб Нурмагомедов.

В главном бою турнира UFC 251 Камару Усман защитил титул в полусреднем весе от посягательств Камару Усмана.