Гэтжи раскритиковал решение судей в бою Волкановски — Холлоуэй
Временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи раскритиковал решение судей, которое те приняли по итогам титульного поединка в полулёгком весе между Александером Волкановски и Максом Холлоуэем.
«В этом нет никакого смысла. Холлоуэй одержал победу», — написал Гэтжи на своей странице в «Твиттере».
Напомним, ранним утром 12 июля по московскому времени Александер Волкановски и Макс Холлоуэй провели поединок на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. По итогам пяти раундов судьи отдали победу раздельным решением судей австралийцу. Это был второй поединок между Волкановски и Холлоуэем, в первом победа также досталась Александеру.
Напомним, что на турнире UFC 251 титул чемпиона в легчайшем весе завоевал Пётр Ян.
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