Усман продлил победную серию в UFC до 12 побед и догнал по этому показателю Хабиба
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман завоевал двенадцатую подряд победу в UFC. По этому показателю он догнал чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Отметим, что серии Усмана и Нурмагомедова самые продолжительные.
Рекорд победной серии принадлежит Андерсону Силве (16). По тринадцать побед подряд в разное время завоёвывали Джон Джонс, Деметриус Джонсон, Макс Холлоуэй и Жорж Сен-Пьер. Далее в списке идут упомянутые Усман и Нурмагомедов, а также Тони Фергюсон (12). Но серия последнего прервалась в мае 2020 года.
В скором времени показатели Усмана и Нурмагомедова могут покориться чемпионке лиги в двух весовых категориях Аманде Нуньес. Её победная серия — 11 боёв.
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