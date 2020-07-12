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Лига ACA обнародовала финальный кард турнира ACA 106

Лига ACA обнародовала финальный кард турнира ACA 106
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Лига ACA опубликовала окончательный кард турнира ACA 106, который пройдет 13 июля.

Основной кард:

Артём Фролов — Ибрагим Магомедов
Магомедсайгид Алибеков — Андрей Кошкин
Арби Агуев — Евгений Беляев
Вячеслав Бабкин — Алексей Ефремов
Биберт Туменов — Александр Матмуратов.

Предварительный кард:

Байсангур Вахитов — Виталий Немчинов
Иван Жвирбля — Бехруз Зухуров
Роман Авдал — Егор Голубцов
Алтынбек Мамашов — Василий Курочкин
Григор Матевосян — Василий Бабич
Александр Чернов — Эльдар Хашпаков.

Центральным поединком ивента станет противостояние Артёма Фролова и небитого Ибрагима Магомедова.

Во втором главном бою Магомедсайгид Алибеков подерётся с Андреем Кошкиным вместо Георгия Кичигина. По регламенту безопасности лиги ACA, перед заездом в отель все участники, их команды и персонал ACA прошли тестирование на коронавирус. Тест — отрицательный, кроме Кичигина. Он был снят с турнира и изолирован. В активе 29-летнего Кошкина 18 побед и 6 поражений. Бой Кошкина должен был пройти так же на ACA 106, однако его соперник Марк Хульм не смог заехать в Россию из Южной Африки.

ACA 106 пройдет без зрителей и будет транслироваться на сайте организации в формате PPV.

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