Лига ACA обнародовала финальный кард турнира ACA 106

Лига ACA опубликовала окончательный кард турнира ACA 106, который пройдет 13 июля.

Основной кард:

Артём Фролов — Ибрагим Магомедов

Магомедсайгид Алибеков — Андрей Кошкин

Арби Агуев — Евгений Беляев

Вячеслав Бабкин — Алексей Ефремов

Биберт Туменов — Александр Матмуратов.

Предварительный кард:

Байсангур Вахитов — Виталий Немчинов

Иван Жвирбля — Бехруз Зухуров

Роман Авдал — Егор Голубцов

Алтынбек Мамашов — Василий Курочкин

Григор Матевосян — Василий Бабич

Александр Чернов — Эльдар Хашпаков.



Центральным поединком ивента станет противостояние Артёма Фролова и небитого Ибрагима Магомедова.



Во втором главном бою Магомедсайгид Алибеков подерётся с Андреем Кошкиным вместо Георгия Кичигина. По регламенту безопасности лиги ACA, перед заездом в отель все участники, их команды и персонал ACA прошли тестирование на коронавирус. Тест — отрицательный, кроме Кичигина. Он был снят с турнира и изолирован. В активе 29-летнего Кошкина 18 побед и 6 поражений. Бой Кошкина должен был пройти так же на ACA 106, однако его соперник Марк Хульм не смог заехать в Россию из Южной Африки.



ACA 106 пройдет без зрителей и будет транслироваться на сайте организации в формате PPV.