Видео. Яркие моменты чемпионского поединка Петра Яна
Ранним утром 12 июля по московскому времени в Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 251. В его основном карде состоялось три титульных боя. В одном из них Пётр Ян бился за вакантный пояс в легчайшем весе с экс-чемпионом лиги в полулёгком дивизионе Жозе Алду.
Россиянин владел инициативой большую часть поединка, а в заключительном раунде тотально доминировал и почти с первых секунд сковал бразильца и осыпал его градом ударов. В итоге рефери остановил встречу и зафиксировал победу Яна техническим нокаутом.
Таким образом, Пётр завоевал пояс чемпиона в легчайшем весе и стал вторым действующим чемпионом UFC из России.
Представляем вашему вниманию яркие моменты схватки Петра Яна с Жозе Алду.
- 12 июля 2020
-
13:19
-
12:39
-
11:39
-
11:32
-
11:10
-
10:22
-
10:15
-
10:09
-
09:56
-
09:45
-
09:28
-
09:22
-
09:12
-
09:05
-
08:59
-
08:53
-
08:17
-
08:00
-
07:57
-
07:40
-
07:22
-
07:17
-
07:07
-
06:56
-
06:11
-
05:41
-
05:35
-
04:38
-
04:25
-
03:53
-
03:35
-
03:19
-
02:51
-
02:07
-
01:49
Партнерский контент