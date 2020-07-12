Видео. Яркие моменты чемпионского поединка Петра Яна

Ранним утром 12 июля по московскому времени в Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 251. В его основном карде состоялось три титульных боя. В одном из них Пётр Ян бился за вакантный пояс в легчайшем весе с экс-чемпионом лиги в полулёгком дивизионе Жозе Алду.

Россиянин владел инициативой большую часть поединка, а в заключительном раунде тотально доминировал и почти с первых секунд сковал бразильца и осыпал его градом ударов. В итоге рефери остановил встречу и зафиксировал победу Яна техническим нокаутом.

Таким образом, Пётр завоевал пояс чемпиона в легчайшем весе и стал вторым действующим чемпионом UFC из России.

Представляем вашему вниманию яркие моменты схватки Петра Яна с Жозе Алду.